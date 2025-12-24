مكتبة مصر العامة بكفر شبين القناطر تنظم ندوة "سفراء الغد الإفريقي"

18 حجم الخط

نظمت مكتبة مصر العامة بكفر شبين القناطر ندوة تثقيفية موسعة بعنوان "سفراء الغد الإفريقي".

أقيمت الندوة بالتعاون مع مبادرة "حدوتة إفريقية"، وتحت رعاية وإشراف أماني ناجي، مديرة المكتبة.

وجاءت الندوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام ببناء وعي الطفل المصري، وزرع روح الانتماء، وتعزيز قيم التقارب بين الشعوب الإفريقية لدى الأجيال الناشئة، باعتبارهم سفراء المستقبل للقارة السمراء.

وحاضر في الندوة نخبة من المتخصصين ومؤسسي مبادرة "حدوتة إفريقية"، وهم:

الدكتور محمود فراج، والدكتور مجدي شيمي.

العلاقة التاريخية والجغرافية بين مصر وإفريقيا

واستعرض المحاضران بأسلوب مبسط وشيق يهدف إلى الوصول لعقول الأطفال والشباب، الركائز الأساسية للعلاقة التاريخية والجغرافية التي تربط مصر بعمقها الإفريقي.

محاور الندوة.

وتناولت الندوة عدة محاور إستراتيجية وثقافية هامة، أبرزها:

موقع مصر الجيوسياسي: تسليط الضوء على مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الأفريقية.

شريان الحياة: استعراض ملف "مصر ودول النيل" وأهمية التعاون المائي لتحقيق التنمية المشتركة.

الاقتصاد والتكامل: التعريف بالتجمعات الاقتصادية الأفريقية ودور مصر القيادي فيها.

القوة الناعمة: دور الفن، الثقافة، والرياضة المصرية في مد جسور التواصل مع الأشقاء الأفارقة.

وأكدت أماني ناجي، مديرة المكتبة، أن هذه الفعالية تمثل انطلاقة قوية للمكتبة في إطار خطتها الجديدة لتطوير الأنشطة مشيرة إلى أن اختيار الملف الإفريقي ليكون فاتحة هذه الأنشطة يعكس إدراك المكتبة لأهمية الهوية الأفريقية في تشكيل وجدان الطفل المصري.

من جانبهما، أعرب مؤسسا مبادرة "حدوتة إفريقية" عن سعادتهما بالتفاعل الكبير من أطفال وأهالي كفر شبين القناطر، مؤكدين أن "بناء سفير صغير" لكل دولة أفريقية داخل كل بيت مصري هو الهدف الأسمى للمبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.