فرع مكتبة مصر بالزقازيق ينظم يوما ترفيهيا لأبناء الشرقية من ذوى الهمم

قام فريق العمل بمكتبة مصر فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، باستضافة 40 طفلا وشابا من ذوى الهمم مع ذويهم، مشاركة من المكتبة فى الاحتفال باليوم العالمى بذوى الهمم لدمجهم بالمجتمع حتى يتعايشوا كأفراد طبيعيين.

رانيا حشيش مدير مكتبة مصر بالزقازيق

وكشفت رانيا حشيش مدير عام مكتبة مصر فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن أن اليوم الترفيهى تضمن فقرات ترفيهية وأيضا ألعابا حركية وتفاعلية بالإضافة إلى بازل لتنمية المهارات الحركية والسلوكية للأطفال، كما اشتمل على رسم وتلوين ورسم على الوجة بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وحركية، وذلك لدمج متحدى الإعاقة فى المجتمع.

حضور ذوى الهمم وأولياء أمورهم

وأوضحت مديرة مكتبة مصر فرع الزقازيق، أنه تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم، قام فريق عمل مكتبة مصر العامة بتنظيم يوم ترفيهى لذوى الهمم وأولياء أمورهم ضم ٤٠ طفلا وشابا من ذوى القدرات، حيث حضر ذوو الهمم وأولياء امورهم وذويهم.

العمل على تلبية متطلبات واحتياجات ذوى الهمم

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أن الدولة تولي اهتمامًا بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والعزيمة، من خلال تكثيف جهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم؛ بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية بمختلف المجالات والقطاعات، لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.

