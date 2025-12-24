الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تستقبل النائب العام الفلسطيني

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تستقبل النائب العام الفلسطيني
18 حجم الخط

 استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم المستشار أكرم الخطيب، النائب العام الفلسطيني، والوفد المرافق له من أعضاء النيابة.

 

وزير جيش الاحتلال: مستمرون في الضغط على لبنان لنزع سلاح حزب الله

مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي يلتقي مسؤولين من دول وسيطة بالقاهرة لمناقشة ملف غزة

استقبل الوفد الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات المكتبة، بالإنابة عن الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

وتفقد النائب العام الفلسطيني والوفد المرافق له معالم ومراكز المكتبة المختلفة أبرزها قاعة الاطلاع الرئيسية بالمكتبة بما تضمنه من مطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض الإسكندرية عبر العصور، ومعرض شادي عبد السلام.

كما اطلع النائب العام الفلسطيني خلال الجولة علي أبرز مشروعات المكتبة الثقافية والرقمية والتكنولوجية، فضلًا عن والمواد المعرفية والتراثية التي تحتويها المكتبة، وهو ما أثنى عليه مشيدًا بدور مكتبة الإسكندرية الريادي في نشر الثقافة والمعرفة كونها أحد أكبر الصروح الثقافية والفكرية والتنويرية في الشرق الأوسط والعالم.

وفي نهاية الجولة أهدي الدكتور محمد سليمان النائب العام الفلسطيني أحد أبرز مطبوعات مكتبة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية مكتبه الإسكندرية الفلسطيني الدكتور محمد سليمان الدكتور أحمد زايد

مواد متعلقة

بعد 72 ساعة من معارك قسد، اشتباكات فى سوريا بين الأمن وعناصر محسوبة على الأسد

وزير جيش الاحتلال: مستمرون في الضغط على لبنان لنزع سلاح حزب الله

مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي يلتقي مسؤولين من دول وسيطة بالقاهرة لمناقشة ملف غزة

الأكثر قراءة

الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

بعد فيديو شكوى أحد المواطنين، إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads