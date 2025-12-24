مكتبة الإسكندرية تستقبل النائب العام الفلسطيني

18 حجم الخط

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم المستشار أكرم الخطيب، النائب العام الفلسطيني، والوفد المرافق له من أعضاء النيابة.

استقبل الوفد الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات المكتبة، بالإنابة عن الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

وتفقد النائب العام الفلسطيني والوفد المرافق له معالم ومراكز المكتبة المختلفة أبرزها قاعة الاطلاع الرئيسية بالمكتبة بما تضمنه من مطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض الإسكندرية عبر العصور، ومعرض شادي عبد السلام.

كما اطلع النائب العام الفلسطيني خلال الجولة علي أبرز مشروعات المكتبة الثقافية والرقمية والتكنولوجية، فضلًا عن والمواد المعرفية والتراثية التي تحتويها المكتبة، وهو ما أثنى عليه مشيدًا بدور مكتبة الإسكندرية الريادي في نشر الثقافة والمعرفة كونها أحد أكبر الصروح الثقافية والفكرية والتنويرية في الشرق الأوسط والعالم.

وفي نهاية الجولة أهدي الدكتور محمد سليمان النائب العام الفلسطيني أحد أبرز مطبوعات مكتبة الإسكندرية.

