نصائح مهمة لترشيد استهلاك المياه

18 حجم الخط

تكثف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جهودها للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وبات من الضرورات الملحة بعدما دخلت مصر مرحلة صعبة بسبب ندرة المياه، وتراجع نصيب المواطن من المياه العذبة، بما يحتم علينا ترشيد استهلاك المياه والحد من الفاقد بكل الأشكال.

ونستعرض خطوات ضبط استهلاكك من المياه كالتالى:

ترشيد استهلاك المياه

_ الصنبور الذي يتسرب منه الماء بكمية تعادل تقريبا ملعقتان في الدقيقة يؤدي لهدر مياه تصل لـ 60 لتر في اليوم، أي ثلث متر مكعب في الأسبوع وذلك يعادل 20 مترا مكعبا في العام بما يساوي 20 ألف لتر.



_ المياه المفقودة من صندوق الطرد نتيجة تسرب المياه منه تصل لـ لتر في الدقيقة و60 لترا في الساعة و1440 لترا في اليوم، وأكثر من 43 متر مكعب في الشهر بما يعادل 43 ألف لتر مياه.

وكمية المياه التي يتم إهدارها عن طريق "رش الشوارع والحدائق وغسيل السيارات" بالخراطيم:

تصرف الخرطوم قطر 3/4 بوصة في الدقيقة يقدر بـ 15 لتر.

تصرف الخرطوم قطر نصف بوصة في الدقيقة يقدر بـ 10 لتر.

تصرف الخرطوم قطر 1 بوصة في الدقيقة يقدر بـ 20 لتر.

كمية المياه المستخدمة لتدفق المرحاض " السيفون" تقدر بـ 7.6.

كمية المياه المستخدمة لمعدل 5 دقائق من الاستحمام تتراوح بـ 57 – 95 لتر.

وكمية المياه المستخدمة في غسالة الأطباق تتراوح ما بين 34.2 – 45.6 لتر.

وكمية المياه المستخدمة لغسيل الأطباق يدويا ما بين 34.2 – 76 لتر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.