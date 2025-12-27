تعرف على خطوات استلام شقق جنة مصر

18 حجم الخط

تواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسليم شقق جنة مصر للحاجزين بعدد من المدن الجديدة.

وحددت الوزارة خطوات استلام الشقق والمستندات والأوراق المطلوبة كالتالي:

أولًا: التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.

1. سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة.

2. التوقيع على العقد.

4. سداد وديعة الصيانة (5 % من قيمة الوحدة).

5. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

6. استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.



ثانيا: التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز فى اليوم المحدد لتسلم الوحدة.

1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.

2. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

3. صورة ايصال سداد وديعة الصيانة.

4. مع قيام المواطن بسداد:

• سداد عداد المياه كارت 4100 جنيه.

•سداد رسوم توصيل عداد كهرباء ١٦٤ جنيهًا.

• سداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنيه ( 1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه).

• سداد رسوم الغاز ٣٢٠٠ جنيه ( للخطوط الرئيسية أمام العمارات وحتى الوحدة).

• سداد رسوم صيانة للعام الأول 1% من القيمة الإجمالية للوحدة.

5. استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.



ثالثا: التوجه للموقع لمعاينة الوحدة والتسلم والتوقيع على محضر الاستلام.

رابعًا: التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز.

تسلم محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء)

في حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل إدارة للتسلم وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع أو الشراء أو التنازل) ويتم تسليم أصل التوكيل وشهادة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجي.

