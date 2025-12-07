قوات حرس الحدود تضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

وجهت قوات حرس الحدود عددا من الضربات القاصمة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون والمهربين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين الحدود البرية والساحلية للدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط مصنع وعدد من المخازن لتصنيع المواد المخدرة وذلك بعد ورود معلومات تفيد بقيام عدد من المهربين بإستغلال إحدى المناطق الجبلية بشبه جزيرة سيناء لتصنيع وتخزين المواد المخدره.

القيمة المالية للمضبوطات

وأسفر ذلك عن ضبط (15) طن من الهيدرو المطحون، و(7.5) طن من بودرة الحشيش، و(6) أطنان عجينة حشيش و(2) طن من زيت الحشيش، و(50) كجم من بذور الهيدرو، و(4000) فرش حشيش , بالإضافة إلى ضبط عربة ربع نقل وبندقية آلية وعدد من الطلقات , وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من (2) مليار و(130) مليون جنيه مصرى.

وفى توقيت متزامن نجحت قوات حرس الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الغربى فى إحباط محاولات لتهريب كميات من الأسلحة والذخائر حيث تم ضبط (11) بندقية آلية، و(30) بندقية خرطوش، و(1) مسدس و(33) خزنة، و(4) تلسكوب و(443) طلقة , و(12800) قرص مخدر.

التنقيب العشوائى عن خام الذهب

كما تمكنت قوات حرس الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى من ضبط (11) عربة، و(5) بندقية آلية، وبندقية قناصة، و(11) خزنة، و(400) طلقة مختلفة الأعيرة، وكمية من المعدات المستخدمة فى التنقيب العشوائى عن خام الذهب، وقد تم إحالة جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتأتى تلك النجاحات تتويجًا للجهود المكثفة التى تنفذها قوات حرس الحدود على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

