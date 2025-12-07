الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قوات حرس الحدود تضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة (فيديو وصور)

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
18 حجم الخط
ads

وجهت قوات حرس الحدود عددا من الضربات القاصمة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون والمهربين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين الحدود البرية والساحلية للدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط مصنع وعدد من المخازن لتصنيع المواد المخدرة وذلك بعد ورود معلومات تفيد بقيام عدد من المهربين بإستغلال إحدى المناطق الجبلية بشبه جزيرة سيناء لتصنيع وتخزين المواد المخدره.

القيمة المالية للمضبوطات

وأسفر ذلك عن ضبط (15) طن من الهيدرو المطحون، و(7.5) طن من بودرة الحشيش، و(6) أطنان عجينة حشيش و(2) طن من زيت الحشيش، و(50) كجم من بذور الهيدرو، و(4000) فرش حشيش , بالإضافة إلى ضبط عربة ربع نقل وبندقية آلية وعدد من الطلقات , وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من (2) مليار و(130) مليون جنيه مصرى.

وفى توقيت متزامن نجحت قوات حرس الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الغربى فى إحباط محاولات لتهريب كميات من الأسلحة والذخائر حيث تم ضبط  (11) بندقية آلية، و(30) بندقية خرطوش، و(1) مسدس و(33) خزنة، و(4) تلسكوب و(443) طلقة , و(12800) قرص مخدر.

التنقيب العشوائى عن خام الذهب 

كما تمكنت قوات حرس الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى من ضبط  (11) عربة، و(5) بندقية آلية، وبندقية قناصة، و(11) خزنة، و(400) طلقة مختلفة الأعيرة، وكمية من المعدات المستخدمة فى التنقيب العشوائى عن خام الذهب، وقد تم إحالة جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتأتى تلك النجاحات تتويجًا للجهود المكثفة التى تنفذها قوات حرس الحدود على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المناطق الجبلية أمن القومى المصرى المواد المخدر المواد المخدرة المضبوطات الأمن القومى المصرى الإتجاهات الإستراتيجية الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

طارق كامل أيقونة الريادة الرقمية في إفريقيا

أسعار ومواصفات سيارات شيري TIGGO4 العائلية

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بوجود هموم ومشاكل

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads