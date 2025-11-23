استمرار فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -14"

الإثنين 24 نوفمبر 2025
استمرت فعاليات التدريب المشترك “ميدوزا -14”، والذى يُجرى تنفيذه بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وقاعدة محمـد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية العسكرية.

وتضمن التدرب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين مختلف عناصر الدول المشاركة، كذلك التخطيط لإدارة مهام بحرية مشتركة بما يسهم فى صقل المهارات وتعزيز القدرات التدريبية بين القوات المشاركة، كما تم تنفيذ عدة طلعات جوية للتدريب على أعمال القتال الجوى بهدف تحقيق السيطرة الجوية المشتركة.

ونفذت القوات الخاصة المصرية والدول المشاركة عدد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة والتى أظهرت  الدقة والإحترافية فى تنفيذ المهام المشتركة.
 

كما نفذت عناصر قوات المظلات لعدد من الدول المشاركة بالتدريب أنشطة القفز الحر بالأعلام بمنطقة الأهرامات الأثرية والتى عكست مدى الاحترافية والتناغم بين القوات المشاركة.

وأعرب عدد من القوات المشاركة عن أهمية التدريب الذي يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكرى.

الجريدة الرسمية