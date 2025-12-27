الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة وتأخر محدود ببعض اللجان

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام التصويت داخل جميع لجان الاقتراع بجولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتضم 1694 لجنة فرعية موزعة على 7 محافظات، يتنافس فيها 35 مرشحا.

جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بـ 19 دائرة انتخابية ملغاة

وقال بنداري خلال مؤتمر صحفي إن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون معوقات، موضحًا أن آخر لجنة فتحت أبوابها كانت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، مؤكدًا أن كافة اللجان تعمل بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن الهيئة أتاحت للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام متابعة مجريات الاقتراع داخل اللجان، في إطار ضمان الشفافية.

تأخر فتح عدد من اللجان بسبب ظروف طارئة

وأوضح أن تأخر فتح عدد محدود من اللجان يرجع إلى أسباب طارئة، من بينها تأخر فتح 6 لجان بمركز البداري حتى التاسعة والنصف صباحًا، وكذلك اللجنة رقم 139 بمدينة أسيوط الجديدة نتيجة حادث مروري أدى إلى إعاقة حركة المرور، فضلًا عن الكثافات الناخبة، لافتًا إلى أنه تم الدفع بعدد إضافي من القضاة لتسهيل عملية التصويت وضمان انتظامها.

وانطلق، صباح اليوم السبت، أولى أيام تصويت المصريين داخل البلاد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى داخل 19 دائرة انتخابية الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى، ويستمر الاقتراع على مدار يومي السبت والأحد.

وتفتح لجان الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية الملغاة داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة حيث يتنافس في هذه الجولة 70 مرشحا على على 35 مقعدًا، في 7 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى هي: «الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط» وذلك على النحو التالي:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

