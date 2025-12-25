رئيس الهيئة الوطنية يحذر من استباق نتائج انتخابات النواب ونشرها على مواقع التواصل (صور)

18 حجم الخط

حذر المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، من استباق إعلان النتائج النهائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتمادًا على الحصر العددي الذي تعلنه اللجان العامة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى تشتيت انتباه الناخبين وإثارة الجدل بينهم، خاصة في حال اختلاف النتائج النهائية عما يتم تداوله بشكل غير رسمي.

وأوضح بدوي خلال المؤتمر الصحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت مرارًا وتكرارًا أن ما يصدر عن اللجان العامة لا يُعد إعلانًا رسميًا للنتائج، مشددًا على أن الهيئة وحدها هي الجهة المختصة بإعلان النتائج بعد الانتهاء من كافة مراحل المراجعة والتدقيق وإعادة الرصد، وما قد يظهر من أخطاء حسابية خلال أعمال الفرز وتجميع الأصوات.

وأضاف أن الهيئة تتصدى لأي ممارسات قد تشوب بعض اللجان الفرعية وتؤثر على سلامة العملية الانتخابية، من خلال استبعاد هذه اللجان وفقًا للقانون، إلى جانب إضافة أصوات المصريين بالخارج، قبل إعلان النتائج الرسمية النهائية.

وأكد رئيس الهيئة ثقته في وعي الناخب المصري، وقدرته على عدم الانسياق وراء محاولات التشكيك أو الدعوات التي تستهدف عزوفه عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، لافتًا إلى أن جولتَي الإعادة القادمتين تمثلان مرحلة حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن أصوات الناخبين مصانة، وإرادتهم نافذة، داعيًا الجميع إلى الاطمئنان إلى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

