الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوطنية للانتخابات: إقبال ملحوظ من الناخبين في الوجه البحري وسيناء بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، لا سيما في محافظات الوجه البحري وسيناء، مؤكدًا أن جميع المشاركين أظهروا قدرًا كبيرًا من الوعي والمسؤولية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أن الناخبين والمرشحين وأعضاء الهيئات القضائية، إلى جانب وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، التزموا التزامًا كاملًا بالقوانين والضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وسعى الجميع لهدف واحد يتمثل في تلافي سلبيات التجارب السابقة، والخروج بنتيجة تعبر بصدق عن الإرادة الحرة للناخبين.

وأشار إلى أنه عقب تلقي محاضر الحصر العددي لكافة اللجان الفرعية والعامة، عقد مجلس إدارة الهيئة عدة اجتماعات على مدار الأيام الماضية لبحث التظلمات المقدمة بشأن إجراءات الفرز.

