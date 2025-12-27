السبت 27 ديسمبر 2025
انتخابات النواب، توافد الناخبين على دائرة الرمل بالإسكندرية

انتخابات الدائرة
انتخابات الدائرة الثانية بالإسكندرية، فيتو
توافد عدد من الناخبين علي مدرسة السيرة الحسنة بـ الدائرة الثانية، الرمل شرق الإسكندرية،  للتصويت في انتخابات الإعادة على مقعد وحيد بين المرشحين اللواء عفيفي كامل الأمين المساعد لحزب حماة الوطن السابق وحازم ريان أمين دائرة الرمل للحزب والمدعوم من الحزب. 

إعادة دائرة الرمل 

وتجري انتخابات الإعادة في دائرة الرمل  بعد أن ألغيت الانتخابات بالدائرة وجرى إعادتها كاملة على الثلاثة مقاعد وفاز بمقعدين كل من عمر الغنيمي وأحمد عبد المجيد فيما جاءت الإعادة على المقعد الثالث.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و٤٧ مقرًا انتخابيًا، و٨٩ لجنة فرعية، بإجمالي ٧٤٤,٨٢٤ ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

استعدادات محافظة الإسكندرية 

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، والمقرر عقدها يومي ٢٧ و٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك لضمان توفير المناخ الملائم لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وفي هذا الإطار، وجّه الفريق أحمد خالد رئاسة حي شرق برفع كفاءة المقار الانتخابية، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين أثناء عملية التصويت.

كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير الانتخابات والتدخل الفوري عند الحاجة.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع جاهزية الكهرباء وتوفير مصادر طاقة بديلة، مع تخصيص أماكن استراحة وكراسٍ متحركة داخل اللجان لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وكافة الجهات المعنية، تعمل في تنسيق كامل وبحالة استعداد تام، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على أداء واجبه الوطني.

