محافظات

انتخابات النواب 2025، إقبال على لجنة الوحدة المحلية بقرية كفور النيل بالفيوم

إقبال كثيف، فيتو
 شهدت لجنة الوحدة المحلية بكفور النيل بالفيوم، إقبالا كثيفا منذ الساعة الأولى لفتح اللجان للتصويت بإعادة انتخابات النواب 2025 بالدائرة الأولى التي تضم مدينة ومركز الفيوم.

وفي مدينة الفيوم مازال الإقبال ضعيفا على لجنة مدرسة جاسمين زيادة، ولجنة المعهد الديني للفتيات بالحادقة ولجنة مدرسة بحر يوسف الابتدائية.

جولة الإعادة

 وتُجرى جولة الإعادة داخل 169 لجنة انتخابية موزعة على 134 مقرًا انتخابيًا بالدائرتين الأولى والرابعة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو مليون و125 ألف ناخب.

الدائرة الأولى 

وفي الدائرة الأولى التي تضم مركز ومدينة الفيوم والمخصص لها ثلاثة مقاعد، كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن حسم مقعدين، بعد إعادة العملية الانتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فاز محمد محمود عبد القوى مرشح حزب مستقبل وطن، وعلى أيوب مرشح مستقل، بينما يتنافس على المقعد الثالث في جولة الإعادة سيد أحمد سلطان مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد فؤاد زغلول مرشح حزب الوعي.

الدائرة الرابعة

أما الدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق والمخصص لها مقعدان، فلم يُحسم أي منهما خلال الجولة الأولى، لتشهد جولة الإعادة منافسة بين يوسف الشاذلي مرشح حزب مستقبل وطن، وعلاء العمدة مرشح حزب الجبهة الوطنية، واللذين ينتميان إلى تحالف الأحزاب، في مواجهة مرشحين مستقلين هما مصطفى مؤمن، واللواء محمد تعيلب.

 

انتخابات النواب، إقبال متوسط من الناخبين على لجنة إفلاقة في دمنهور (صور)

الشعب الجمهوري يتابع التصويت بجولة الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب

وكانت قد فتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا، في ظل إجراءات تنظيمية لتسهيل الدخول والخروج، والتأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن حرية الاختيار وسلامة العملية الانتخابية، مع استمرار المتابعة حتى غلق صناديق الاقتراع.

