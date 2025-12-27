انتخابات النواب 2025، إقبال على لجنة الوحدة المحلية بقرية كفور النيل بالفيوم

18 حجم الخط

شهدت لجنة الوحدة المحلية بكفور النيل بالفيوم، إقبالا كثيفا منذ الساعة الأولى لفتح اللجان للتصويت بإعادة انتخابات النواب 2025 بالدائرة الأولى التي تضم مدينة ومركز الفيوم.

وفي مدينة الفيوم مازال الإقبال ضعيفا على لجنة مدرسة جاسمين زيادة، ولجنة المعهد الديني للفتيات بالحادقة ولجنة مدرسة بحر يوسف الابتدائية.

جولة الإعادة

وتُجرى جولة الإعادة داخل 169 لجنة انتخابية موزعة على 134 مقرًا انتخابيًا بالدائرتين الأولى والرابعة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو مليون و125 ألف ناخب.

الدائرة الأولى

وفي الدائرة الأولى التي تضم مركز ومدينة الفيوم والمخصص لها ثلاثة مقاعد، كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن حسم مقعدين، بعد إعادة العملية الانتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فاز محمد محمود عبد القوى مرشح حزب مستقبل وطن، وعلى أيوب مرشح مستقل، بينما يتنافس على المقعد الثالث في جولة الإعادة سيد أحمد سلطان مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد فؤاد زغلول مرشح حزب الوعي.

الدائرة الرابعة

أما الدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق والمخصص لها مقعدان، فلم يُحسم أي منهما خلال الجولة الأولى، لتشهد جولة الإعادة منافسة بين يوسف الشاذلي مرشح حزب مستقبل وطن، وعلاء العمدة مرشح حزب الجبهة الوطنية، واللذين ينتميان إلى تحالف الأحزاب، في مواجهة مرشحين مستقلين هما مصطفى مؤمن، واللواء محمد تعيلب.

وكانت قد فتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا، في ظل إجراءات تنظيمية لتسهيل الدخول والخروج، والتأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن حرية الاختيار وسلامة العملية الانتخابية، مع استمرار المتابعة حتى غلق صناديق الاقتراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.