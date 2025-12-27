السبت 27 ديسمبر 2025
انتخابات النواب، إقبال نسائي على لجنة معاذ بن جبل بدمنهور (صور)

إقبال نسائي بدمنهور
إقبال نسائي بدمنهور
 شهدت لجنة معاذ بن جبل بمدينة دمنهور إقبالا نسائيا للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب 2025،  بالدوائر الملغاة بمحافظة البحيرة، حيث تُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر، وتشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيتمركز إيتاي البارود).

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 260 مركزًا، وعدد اللجان الانتخابية 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

المقار تم تجهيزها بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة

 وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن جميع المقار تم تجهيزها بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من توافر الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه ومولدات الكهرباء الاحتياطية، وضمان النظافة العامة بمحيط اللجان، بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة

وأشارت الى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر جميع مواطنى المحافظة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والواعية، مشيرةً إلى أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

