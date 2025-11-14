الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد (شمال سيناء - السواحل الشرقية - مدن القناة) ومناطق من الوجه البحرى (الدقهلية- الشرقية -الغربية - المنوفية - ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وما زالت فرصة الأمطار مستمرة على شرق القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية لمواجهة موسم الشتاء (صور)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  22:23

درجة الحرارة الصغرى: 17:18



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:27

درجة الحرارة الصغرى: 20:19
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الجمعة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

انخفاض مزلزل بالقاهرة وأسوان تسجل 27، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

بروفة شتوية "قاسية"، أمطار رعدية تضرب المحافظات، تهاوي درجات الحرارة، وتحذير من رياح مثيرة للأتربة وارتفاع الأمواج

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

رياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة، الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

درجات الحرارة غدا الجمعة فى مصر

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

الأرصاد تحذر: تدفق للسحب الرعدية الممطرة على 4 مدن

الأكثر قراءة

وصول بعثة منتخب الناشئين لملعب مواجهة سويسرا بكأس العالم تحت 17 عاما (صور)

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

المزيد
الجريدة الرسمية