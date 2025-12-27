السبت 27 ديسمبر 2025
موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست والقناة الناقلة

يحل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضيفا في الثانية والنصف عصر اليوم السبت ضد نوتينجهام فورست، على ملعب "سيتي جراوند"  ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي”.

ويفتقد مانشستر سيتي خدمات النجم عمر مرموش الذي يتواجد حاليًا رفقة منتخب مصر في المغرب لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست 

 تنطلق  مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست 

تُذاع  مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة bein sports hd1.


ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، في حين أن نوتينجهام فورست لديه 18 نقطة في المركز السابع عشر.

 

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب روبن أموريم، فاز علي نظيره نيوكاسل يونايتد 1-0 علي أرضية ملعب "الأولد ترافورد" بافتتاح الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي”.

وتمكن باتريك دورجو من تسجيل هدف مانشستر يونايتد، والمباراة الوحيد، في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

 

ويعد ذلك الفوز هو الأول لمان يونايتد منذ انتصاره على ولفرهامبتون بنتيجة 4-1 في 8 ديسمبر الجاري، وبعد ذلك تعادل مع بورنموث بنتيجة 4/4 ثم خسر من أستون فيلا بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

