بتسديدة لا تصد ولا ترد، ماذا قال مانشستر سيتي على هدف عمر مرموش في زيمبابوي

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، علق حساب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على هدف عمر مرموش مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتب حساب مانشستر سيتي الرسمي باللغة العربية على منصة إكس: عمر مرموش يتألق ويسجل هدفًا في فوز منتخب مصر على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية.

تصريحات حسام حسن عن مباراة زيمبابوي

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن فوز الفراعنة الصعب على زيمبابوي يثبت صعوبة بطولة أمم إفريقيا حاليًّا.

وقال حسام عبر “بي إن سبورتس”: "صعبنا الأمور على أنفسنا لكن كان هناك سوء توفيق كبير وقلة تركيز وعدم إصرار على تسجيل الفرص السهلة".

وتابع: "شددت على اللاعبين قبل المباراة على ضرورة تسجيل الفرص السهلة وهذا لم يحدث في البداية".

وأضاف: "زيمبابوي صدقوا أنفسهم بعد هدف التقدم، لكن كان لدينا التركيز والإصرار واستطعنا العودة والفوز".

وأكمل: "الفوز جاء بصعوبة حتى نعرف أن البطولة ليست سهلة، ومطلوب منا أن ننافس ومن حق مصر أن تكون مرشحة للفوز باللقب ولن يأتي ذلك بسهولة".

وتابع: "لا يوجد مباراة سهلة لأن كل المنتخبات لديها الطموح لإثبات أنفسهم، كان ممكن أن نتدارك هدف زيمبابوي وأن نستغل الفرص السهلة التي أتيحت لنا".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع اللاعبين عن المباراة كان يهمني من قبل البطولة أن نفوز في أول لقاء".

فوز منتخب مصر على زيمبابوي

وانتهت مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

تقدم منتخب زيمبابوي بهدف أول في الدقيقة 20 عن طريق يرنس دوبي، ثم تعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الدقيقة 63، ثم نجح محمد صلاح في خطف هدف الفوز القاتل لمصر في الدقيقة 91.

بهذا الفوز يحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى بالمشاركة مع جنوب افريقيا الذي فاز على أنجولا بنفس النتيجة 2-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.