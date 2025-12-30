خطوات استلام شقق سكن لكل المصريين

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تسليم شقق سكن لكل المصريين للحاجزين بمدينة حدائق العاصمة، وحددت الوزارة خطوات الاستلام كالتالي:

_ استلام نسخة العقد الثلاثي من البنك.

- سداد رسوم مقايسة عداد الكهرباء - رسم تركيب عداد المياه - رسم الشبكة الارضية للغاز

_ الرجوع لجهاز المدينة التابع للمشروع المخصص فيه للمواطن واستخراج محضر تسليم للوحدة باسم المواطن وبالتخصيص الخاص به.

_ تسليم المواطن للوحدة بحضور مندوب الجهاز أو المديرية.

وبعد هذه الخطوة يحدد جهاز المدينة مندوب يكون مسئولا عن تسليم الوحدة للحاجز، وتعتبر مرحلة معاينة الوحدة من أهم الخطوات في استلام الوحدة، فلابد من مراجعة كافة التشطيبات والخدمات في الوحدة السكنية والتأكد أنها مطابقة للمواصفات.

وفي حالة وجود أي عيوب في التشطيبات لابد من الامتناع عن التوقيع على محضر الاستلام، ويتم تدوين هذه الملاحظات في محضر المعاينة والذي تم إعداده خصيصا لهذا الأمر لحماية حقوق المواطنين.

وفي حالة عدم التزام الشركة المنفذة بالتسليم في المدة المحددة بمحضر المعاينة يتم تقديم شكوى رسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، مرفق بها صورة بطاقة صاحب الوحدة وعقد التخصيص.

وفي حالة عدم الاستجابة عن تنفيذ الملاحظات أو العيوب، يتم تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني مرفقة بالصور (https://cservices.shmff.gov.eg)، كما يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لبلاغهم بعدم حل الشكوى الخاصة بالوحدة من خلال الأرقام التالي: 5777 - 5999 - 1188 - 090071117 - (من 9 صباحا - إلى 5 مساء).

