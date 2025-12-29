شريف الشربيني يتفقد أعمال تنفيذ شقق الإسكان الأخضر بمدينة بدر

18 حجم الخط

تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سير العمل بعدد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والإسكان الأخضر بمدينة بدر، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

كما تابع وزير الإسكان ومرافقوه، سير الأعمال بمدخل مدينة بدر وطريق سعد زغلول، وطريق المشير أحمد إسماعيل، موجهًا بالاهتمام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق، وأعمال المسطحات الخضراء والزراعات ورفع المخلفات والاهتمام بأعمال الإنارة بالطرق، ومراجعة أعمال شبكات الري والانتهاء من أعمال الطرق الجاري تنفيذها، بجانب مراجعة موقف الأراضي والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة بدر، والذي يتكون من ١١٢ عمارة بإجمالي عدد ٢٦٨٨ وحدة سكنية تحت التنفيذ، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في شهر يونيو ٢٠٢٥ ويقع المشروع في الجزء الفاصل بين الحي السادس والسابع بالمدينة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وأهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز بالمشروعات، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالمواصفات المقررة بمشروعات الإسكان الأخضر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.