فلافيو يكشف عن توقعاته لطرفي المباراة النهائية بأمم إفريقيا

قال أمادو فلافيو نجم الأهلي ولاعب منتخب أنجولا السابق إن منتخب مصر يمتلك 3 فرق داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أن الفراعنة لديهم القدرة على حسم لقب أمم إفريقيا 2025.

حظوظ أنجولا صعبة في التأهل

وأضاف فلافيو في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه الكابتن على قناة dmc: "حظوظ أنجولا صعبة بكل تأكيد، والمنافسة صعبة، ولكن لدينا فرصة وعلينا التركيز في إنهاء الهجمات بشكل أفضل".

وتابع: "حسم منتخب الفراعنة الصدارة مبكرًا لن يخفف الضغوط على أنجولا لأن مصر تمتلك العديد من النجوم".

بدلاء مصر أيضا نجوم

وأكمل: "لو قرر حسام حسن المدير الفني للفراعنة إراحة بعض النجوم فهذا لن يؤثر، فبدلاء مصر أيضا نجوم، ويمتلك 3 فرق داخل الملعب وخارجه، حتى لو لم يكونوا أوروبيين فهم نجوم في أنديتهم".

واختتم: "منتخب مصر مرشح للقب، والفراعنة لديهم القوة وقادرين على تحقيق الفوز، وكذلك المغرب والسنغال، ومن الصعب ترشيح طرفي المباراة النهائية ولكني أتوقعها بين مصر والسنغال".

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا، يشكر فيه الجماهير المغربية، على حضورها بقوة في ملعب أدرار لدعم منتخب مصر في مباراته أمام جنوب إفريقيا، ما كان له عظيم الأثر في معنويات وأداء لاعبي منتخب مصر، وساعدهم في تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي في لقاء الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، وتمكنه من تصدر المجموعة الثانية وحجز بطاقة التأهل رسميًّا للدور ثمن لنهائي للبطولة.

ونص بيان اتحاد الكرة

وجاء مضمون بيان اتحاد الكرة على النحو التالي: يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة، على المساندة الجماهيرية الكبيرة، التي حظي بها منتخب مصر، خلال مبارياته بمدينة أكادير، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويُثمن الاتحاد المصري، هذا الدعم الصادق من الجماهير المغربية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الأفريقية.

وإذ يُعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتزازه، بهذا الاستقبال والدعم، فإنه يتمنى للمملكة المغربية الشقيقة، دوام النجاح والتقدم، والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية.

منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في لقاء الفريقين اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات حساب المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2025.

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح من ركلة جزاء.

