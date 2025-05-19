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رياضة

مهاجم الأهلي الأسبق يقود بترو أتليتكو للتتويج بلقب الدوري الأنجولي

أمادو فلافيو نجم
أمادو فلافيو نجم الأهلي الأسبق، فيتو

قاد مهاجم الأهلي الأسبق الأنجولي أمادو فلافيو فريق بترو أتليتكو للتتويج بلقب الدوري الأنجولي لكرة القدم، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعد فوزه على ساجرادا بهدف دون مقابل، في الجولة 29 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ونجح بترو أتليتكو في الفوز على منافسه ساجرادا بهدف سجله جولينيو في الدقيقة 90+4.

 

رحيل ريكاردو خوسيه عن تدريب الفريق

وتمكن فريق بترو أتلتيكو، الذي قاده البرتغالي ريكاردو خوسيه خلال أغلب فترات الموسم، والذي ترك النادي في بداية شهر مايو، تاركًا مكانه لـ أمادو فلافيو، من الوصول إلى بطولته الرابعة على التوالي قبل جولة واحدة من النهاية.

وأصبح رصيد بترو أتلتيكو الآن 65 نقطة، بفارق خمس نقاط عن ويلييتي دي بينجيلا الذي تعادل بدون أهداف مع أول أغسطس، ولم يعد بوسعه الوصول إلى الصدارة.

وفي وقت سابق، وجه بترو أتلتيكو الأنجولي الشكر للبرتغالي ريكاردو خوسيه المدير الفني السابق للفريق، حيث قال النادي في بيان رسمي: تم التعاقد مع أمادو فلافيو لقيادة الفريق الأنجولي خلال الفترة المقبلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها لاعب الأهلي الأسبق تدريب بترو أتلتيكو، حيث سبق له العمل كمساعد للمدير الفني من قبل.

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