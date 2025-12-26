علامات النوبة القلبية الصامتة، وما هي الأعراض المخادعة؟

18 حجم الخط

لا تشبه علامات النوبة القلبية كما يتخيلها الشخص، حيث تأتي الأعراض في الغالب أكثر دقة وهدوء، وقد لا تشمل الم الصدر على الإطلاق.

اعراض النوبة القلبية

يعد الشعور بعدم الارتياح في منطقة الصدر هو العرض "الكلاسيكي" الأكثر شيوعا، لكنه ليس الوحيد، فالأعراض تتباين بشكل كبير بناء على الجنس، العمر، والحالة الصحية العامة، وتتراوح حدتها بين الطفيفة والشديدة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وقد يشعر المريض بألم الصدر منفرد، أو مصحوبا بأعراض أخرى، وفي حالات محيرة، قد تغيب آلام الصدر تماما لتظهر علامات في مناطق غير متوقعة من الجسم.

خلافا للاعتقاد السائد بأن ألم النوبة القلبية يجب أن يكون كارثي، إلا أن الألم البسيط أو "المبهم" قد يكون مؤشر خطير، وتشمل أشكال عدم الارتياح في الصدر ما يلي:

ألم باهت أو ثقل يشبه "جلوس فيل على الصدر".

شعور بالضيق، العصر، أو الامتلاء.

إحساس بحرقة تشبه حموضة المعدة قد يمتد للجزء العلوي من البطن.

وخز أو رغبة في التجشؤ.

ويمتد هذا الألم غالبا ليصل إلى الفك، الرقبة، الظهر (بين لوحي الكتف)، أو الذراعين (خاصة اليسرى)، وفي حالات كثيرة، يخطئ المرضى في تشخيص آلام أعلى البطن على أنها مجرد اضطراب معدي أو ارتداد مريئي.

علامات تحذيرية صامتة للنوبة القلبية

تبرز ثلاثة أعراض رئيسية غالبا ما يتم تجاهلها:

ضيق التنفس: صعوبة في استنشاق الهواء حتى في وضع السكون، لدرجة عدم القدرة على الاستلقاء.

التعرق الغزير: خاصة إذا صاحبه ضيق تنفس، وهو عرض جوهري لدى مرضى السكري.

الغثيان والقيء: تزداد احتمالية ظهور هذه الأعراض لدى من تجاوزوا سن الـ 65 ومرضى السكري، بدلا من آلام الصدر التقليدية.

تميل النساء -خاصة مع التقدم في السن- إلى إظهار أعراض "غير نمطية" مثل الغثيان أو الامتلاء المزعج، مما يدفعهن لإهمال الحالة باعتبارها عسر هضم بسيط.

يرجح الأطباء أن الألم ليس نوبة قلبية إذا كان عبارة عن:

إحساس بالوخز الجلدي.

ألم يزداد حدة مع التنفس العميق فقط.

ألم يتغير عند تحريك الجسم أو الالتفاف بوضعية معينة.

خفقان القلب كعرض وحيد دون أي علامات أخرى.

