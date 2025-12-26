الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 7 عاطلين بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية بقصد الاتجار بـ البدرشين

حبس المتهم
حبس المتهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس 7 عاطلين عثر بحوزتهم على مخدرات وأسلحة نارية بقصد الاتجار، بـ البدرشين 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن الأسلحة النارية للدفاع عن النفس، والمبلغ المالى من حصيلة البيع. 

تفاصيل ضبط المتهمين في الجيزة 


البداية كانت بتلقى اللواء هانى شعراوى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب، يفيد  بتمكن العقيد أحمد صبحى مفتش مباحث البدرشين والمقدم أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين والقوة المرافقة لهما، من القبض على 7 عاطلين. 

 

وعثر بحوزتهم علي 40 كيلو لمخدر الحشيش، 200 كيلو هيدرو، 1000 قرص ترامادول، بندقية خرطوش، 12 طلقة، 4 فرد خرطوش، ومبلغ 300 ألف جنيه، وتم إلقاء القبض عليهم جميعا بـ البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة بمركز البدرشين، وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البدرشين الجيزة اللواء هاني شعراوي مباحث البدرشين مخدر الحشيش قانون مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

مصدر أمني ينفي ادعاء مرشحة لمجلس النواب بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية بالجيزة

ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

الإعدام لمزارع والمؤبد لفلاح قتلا طفلا لخلاف على الميراث بالبدرشين

دائم إرساله لمصحة علاج الإدمان، إحالة المتهم بقتل شقيقه بالبدرشين

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

عدم اكتمال النصاب القانوني لانتخابات النصر وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي

تشكيل مباراة جزر القمر وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية 2025

موعد الأيام البيض لشهر رجب 1447 هجريا

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض لشهر رجب 1447 هجريا

هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ الإفتاء تحسم الجدل

مع بداية شهر رجب، تعرف على وقت التسمية عند الذبح وحكم نسيانها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads