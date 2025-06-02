رئيس الأوبرا يزيح الستار عن تمثال أسمهان ويعيد افتتاح مجسم فريد الأطرش بعد ترميمه

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أزاح الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية والفنان عادل السيد رئيس جمعية محبي فريد الأطرش الستار عن تمثال المطربة الكبيرة أسمهان الذي نفذه المثال محمود مختار إلى جانب إعادة افتتاح تمثال شقيقها الموسيقار فريد الأطرش بعد ترميمه للتشكيلى محمد ثابت واللذان أهدتهما جمعية محبي فريد الأطرش لينضما إلى مجسمات رموز الموسيقى والغناء التى تتجمل بهم ساحة الأوبرا وذلك بحضور كوكبة من التشكيليين والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وخلال الفعالية أكد الدكتور علاء عبد السلام أن تجميل ساحة الاأوبرا بتماثيل العظماء تأتى كأحد مسارات تكريمهم وتعريف الأجيال الجديدة بقامات شكلت جزءً أصيلًا من تاريخ القوى الناعمة، مشيرًا أنها تجسيد لجزء من الذاكرة الإبداعية للوطن، وأشاد بالمبادرة التى تمثل نموذجًا مضيئًا للتعاون بين هيئات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدنى.

كما أهدى عادل السيد رئيس جمعية محبى فريد الأطرش لرئيس الأوبرا درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده فى إثراء الساحة الإبداعية وأعرب عن سعادته بالحدث الذى يعبر عن كثير من معانى النبل والوفاء، ووجه الشكر لوزارة الثقافة ودار الأوبرا على احتضان المنحوتتين مشددًا على دور الجمعية في الحفاظ على إرث فريد الأطرش وأسمهان.

تُعد الفعالية حلقة جديدة فى سلسلة المبادرات التي تتبناها وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية بهدف نشر قيم الجمال والإرتقاء بالذوق العام والتأكيد على أن خلود الفن الجاد الذى يبقى نابضًا فى وجدان الشعوب.

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