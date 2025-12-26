فعالية مشتركة بين كليتي طب قصر العيني والإعلام لتعزيز الوعي الصحي لطلاب جامعة القاهرة

18 حجم الخط

تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمتابعة ودعم الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبالتعاون مع كلية الإعلام برئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، تم تنظيم فعالية للتوعية الصحية لطلاب جامعة القاهرة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين كليتي طب قصر العيني والإعلام.

وجاءت الفعالية تحت إشراف الدكتور عمر عزام، وكيل كلية طب قصر العيني لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء فاروق، وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، حيث أُقيمت يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025، بعنوان «السلوكيات الصحية لطلاب جامعة القاهرة».

ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي

وتُعد هذه الفعالية نموذجًا لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، حيث شهدت سابقة تعليمية متميزة تمثلت في إعداد وتدريس مقرر «الصحة العامة» لطلاب كلية الإعلام لأول مرة، وذلك بقيادة الدكتورة رحاب عبد الحي، رئيس قسم الصحة العامة بكلية طب قصر العيني.

وأقيمت الفعالية بمشاركة الطلاب المقيدين بمقرر الصحة العامة بكلية الإعلام، وهدفت إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين طلاب الجامعة، حيث قدّم الطلاب، في إطار دراستهم الأكاديمية، مواد توعوية تناولت ثلاثة محاور رئيسية شملت: التغذية السليمة والمتوازنة، وآداب العطس والسعال (Cough Etiquette)، والتصرفات الصحية السليمة عقب التعرض للاحتكاك المباشر بالحيوانات، دعمًا لنشر الثقافة الصحية داخل المجتمع الجامعي.

وفي ختام الفعالية، قامت الدكتورة هناء فاروق، وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، نيابةً عن الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام، وبحضور الدكتورة رحاب عبد الحي، بتكريم الدكتورة أسماء فراج والدكتورة يمنى محمد بيومي، المدرستين بقسم الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، تقديرًا لدورهما في تدريس المقرر والمشاركة في تنظيم الفعالية.

وأشاد المشاركون بحسن التنظيم ومستوى المحتوى التطبيقي الذي قدمه الطلاب، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التوعوية المشتركة بين الكليات، لما لها من دور فاعل في تعزيز الوعي الصحي وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

