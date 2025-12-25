طلاب طب قصر العيني يحصدون مراكز متقدمة بمسابقة «فنون 9» بجامعة القاهرة

18 حجم الخط

حصد طلاب طب قصر العيني مراكز متقدمة في مسابقة «فنون 9» على مستوى جامعة القاهرة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار دعم، كلية الطب جامعة القاهرة للتفوق الطلابي في مختلف المجالات.

وأشاد الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، بما حققه الطلاب من نتائج مشرفة تعكس قدراتهم الإبداعية وتكامل شخصياتهم العلمية والإنسانية.

وأكد عميد الكلية أن مشاركة طلاب طب قصر العيني في المسابقة، وتحقيقهم مراكز متقدمة بين مئات المشاركين من مختلف كليات الجامعة، يُجسد نموذج الطالب الجامعي المتوازن القادر على التميز الأكاديمي والإبداع الفني في آن واحد، مشيرًا إلى أن الكلية تحرص على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الشخصية وتنمية الوعي الثقافي والجمالي.

مسابقة فنون 9 بجامعة القاهرة

وجاءت مشاركة طلاب كلية طب قصر العيني ضمن فعاليات مسابقة «فنون 9» التي نظمتها جامعة القاهرة، وافتتحها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة 228 طالبًا وطالبة قدموا 799 عملًا فنيًا متنوعًا في مجالات الرسم والجرافيك والأشغال الفنية، بما يعكس حجم التفاعل والإقبال الطلابي على الأنشطة الفنية بالجامعة.

نتائج طلاب طب قصر العيني في مسابقة فنون 9

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز عدد من طلاب كلية طب قصر العيني بمراكز متقدمة، حيث حصل الطالب ماهر أسامة ماهر (الفرقة الخامسة) على المركز الأول في مجال الرسم والجرافيك، والطالبة جنى عمرو محمود (الفرقة الثانية) على المركز الثاني في نفس المجال، والطالب محمد محمود السيد (الفرقة الرابعة) على المركز الثالث، فيما حصل الطالب أحمد زينهم سعد (امتياز) على المركز الأول في مجال الأشغال الفنية.

ومن جانبها، هنأت الدكتورة حنان مبارك، وكيلة كلية طب قصر العيني لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين، مؤكدة أن هذه النجاحات تعكس وعي الطلاب بأهمية المشاركة في الأنشطة الجامعية ودورها في تنمية الثقة بالنفس وصقل المواهب، مشيرة إلى حرص الكلية على توفير بيئة داعمة تتيح للطلاب التعبير عن قدراتهم المختلفة إلى جانب تفوقهم العلمي.

ويعكس هذا الإنجاز الطلابي تميز طلاب كلية طب قصر العيني وقدرتهم على المنافسة الإيجابية في مختلف الفعاليات الجامعية، ويؤكد استمرار الكلية في دعم طلابها وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم الكلية والجامعة.

