إعلام القاهرة تنظم ملتقاها الثاني للتوظيف وتوفير فرص تدريب لطلابها

نظمت كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، الملتقى الثاني للتوظيف والتدريب، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز دورها في توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.



حضر فعاليات الملتقى، الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، ورجل الأعمال المهندس أحمد طارق، والإعلامية ريهام الديب عضو اللجنة الوطنية للإعلام، ورؤساء قناة النيل للأخبار وإذاعة صوت العرب المصرية والقناة الأولى وقطاع الإذاعة المسموعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وعدد من ممثّلي المؤسسات التدريبية والإعلامية وخبراء من إدارات الموارد البشرية والتسويق من عدد من الشركات، والعديد من المنصات الإعلامية والقنوات الفضائية والصحف.

اهتمام جامعة القاهرة بملف التدريب والتوظيف

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الملتقى الثاني للتوظيف والتدريب الذي نظمته كلية الإعلام يأتي تأكيدًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وصناعة قادة الفكر والإعلام القادرين على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، مؤكدًأ أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التدريب والتوظيف وربط العملية التعليمية بسوق العمل، وأن ملتقيات الكليات تمثل إحدى أدوات الجامعة لترجمة رؤيتها في بناء خريج قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، وهو ما يتسق مع رؤية الجامعة في تخريج كوادر مؤهلة تمتلك مهارات المستقبل، وقادرة على الإبداع والقيادة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية توفير البيئة الداعمة التي تساعد الطلاب على اكتساب المهارات التي تؤهلهم لخوض سوق العمل بكفاءة وتميز، وأن ملتقى التوظيف هو ترجمة عملية لرؤية الجامعة في تحقيق التعليم المرتبط بواقع سوق العمل، وتنمية المهارات التطبيقية لدى طلابها، لافتًا إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز من جهود الدولة نحو بناء جيل مؤهل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في خطط الجمهورية الجديدة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، أن الملتقى تضمن عددًا من ورش العمل وجلسات التدريب والتوجيه المهني، تناولت موضوعات متنوعة منها: إعداد السيرة الذاتية، مهارات المقابلات الشخصية، إنتاج المحتوى الإعلامي، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات الميديا الحديثة، مشيرًة إلي أن الملتقى تضمن استعراض الفرص التدريبية والوظيفية التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة، بما يواكب متطلبات سوق العمل الإعلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع، لافتًة إلي أن الملتقى ناقش أبرز التحديات التي تواجه خريجي الإعلام اليوم، والمهارات المطلوبة للنجاح في البيئة الإعلامية الحديثة.

وأوضحت الدكتورة نشوة عقل وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى استعرض رؤية الكلية في ربط الطلبة بسوق العمل، كما تناول أهمية التوجيه المهني والتدريب قبل دخول سوق العمل، وأن هذه النسخة استقطبت حضور واسع من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الإعلامية والمؤسسات الاقتصادية ومجموعة من الفنانين والمبدعين والمؤثرين الذين شاركوا بخبراتهم لإلهام الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية.

