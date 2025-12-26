عمر كمال يطير إلى فرنسا لإحياء حفل رأس السنة للجالية العربية

18 حجم الخط

يستعد المطرب الشعبي عمر كمال للسفر إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، في إطار جولاته الفنية الخارجية.

ومن المقرر أن يلتقي عمر كمال بالجالية العربية ومحبيه في العاصمة الفرنسية باريس، ليقدم لهم سهرة غنائية خاصة احتفالًا باستقبال العام الجديد.

ويعكف كمال حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الحفل، حيث يجهز باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "بنت الجيران"، "عود البطل"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

ووعد عمر كمال جمهوره بتقديم "ليلة من العمر"، حيث يقوم حاليًا بتجهيز قائمة أغان خاصة جدًا لهذا الحفل، تتنوع بين أغانيه القديمة التي صنعت نجوميته، وأحدث إصداراته الفنية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها عمر كمال بين الشباب العربي في أوروبا.

يأتي هذا الحفل استمرارًا للنشاط الفني المكثف الذي يعيشه عمر كمال، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحياها مؤخرًا داخل مصر وخارجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.