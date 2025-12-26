الجمعة 26 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

عمر كمال يطير إلى فرنسا لإحياء حفل رأس السنة للجالية العربية

عمر كمال
عمر كمال
يستعد المطرب الشعبي عمر كمال للسفر إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، في إطار جولاته الفنية الخارجية.

ومن المقرر أن يلتقي عمر كمال بالجالية العربية ومحبيه في العاصمة الفرنسية باريس، ليقدم لهم سهرة غنائية خاصة احتفالًا باستقبال العام الجديد.

ويعكف كمال حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الحفل، حيث يجهز باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "بنت الجيران"، "عود البطل"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

ووعد عمر كمال جمهوره بتقديم "ليلة من العمر"، حيث يقوم حاليًا بتجهيز قائمة أغان خاصة جدًا لهذا الحفل، تتنوع بين أغانيه القديمة التي صنعت نجوميته، وأحدث إصداراته الفنية. 

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها عمر كمال بين الشباب العربي في أوروبا.

يأتي هذا الحفل استمرارًا للنشاط الفني المكثف الذي يعيشه عمر كمال، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحياها مؤخرًا داخل مصر وخارجها.

