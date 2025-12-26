18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يتقاسم 3 لاعبين هداف كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق الجولة الثانية، بعدما سجل كل منهم هدفين في أول مباراة لمنتخب بلاده.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2025 اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 3 أيام، وتشهد أكثر من قمة ونهائي مبكر.

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية قبل الجولة الثانية

ويحتل الثلاثي إلياس العاشوري ونيكولاس جاكسون ورياض محرز صدارة ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية برصيد هدفين لكل لاعب.

فيما جاء في المركز الثاني أيوب الكعبي وبراهيم دياز نجما المغرب، ومحمد صلاح وعمر مرموش نجما مصر، وإلياس السخيري نجم تونس ولكل منهم هدف واحد.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

مواعيد الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

الجمعة 26 ديسمبر

أنجولا ضد زيمبابوي – 2:30 عصرًا

مصر ضد جنوب أفريقيا – 5 مساءً

زامبيا ضد جزر القمر – 7:30 مساءً

المغرب ضد مالي – 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر

بنين ضد بوتسوانا – 2:30 عصرًا

السنغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً

أوغندا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

نيجيريا ضد تونس – 10 مساءً

الأحد 28 ديسمبر

الجابون ضد موزمبيق – 2:30 عصرًا

غينيا الاستوائية ضد السودان – 5 مساءً

الجزائر ضد بوركينا فاسو – 7:30 مساءً

كوت ديفوار ضد الكاميرون – 10 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.