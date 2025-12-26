الزمالك يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة بلدية المحلة

18 حجم الخط

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الأبيض مع بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخسر نادي الزمالك من سموحة بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مسابقة كأس عاصمة مصر في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب أمس الخميس.

وخاض الزمالك 3 مباريات في كأس عاصمة مصر، فاز الأبيض في مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر أمس أمام سموحة.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، بعد خوض مباراة سموحة أمس في كأس عاصمة مصر، بسبب ضيق الوقت.

من ناحية اخرى أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هناك انقساما داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل تباين وجهات النظر بشأن استمراره خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر داخل النادي، يرى عدد من أعضاء المجلس أن المدرب لم يقدم الإضافة المنتظرة، ويطالبون بعدم استمراره، بينما يتمسك فريق آخر بمنحه الفرصة كاملة واستكمال مشواره، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.