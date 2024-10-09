الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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اقتصاد

منتصف الليل..هل يصدر بنك مصر بطاقات خصم مجانا علي الحساب الاسلامي ؟

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن حقيقة اصدار بطاقات الخصم المباشر مجانا بعد فتح الحساب الاسلامي.

واوضح مسئولون بنك مصر إمكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا للعملاء.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملاء الحساب الاسلامي، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر مايلي

 

1-إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

 

2-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية

 

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

 

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وارسال التحويلات علي الحساب

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