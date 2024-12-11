رسوم التحويلات النقدية الدولية في بنك مصر

يتيح بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة منها إمكانية إجراء تحويلات نقدية من بنك مصر إلى أي بنك يقع خارج البلاد.

ويتم ذلك وفق رسوم حددها بنك مصر لخدمة عملائه الراغبين في إجراء تحويلات نقدية لأي بنك خارج البلاد.

رسوم التحويلات النقدية خارج البلاد

حددت إدارة بنك مصر رسوم التحويلات النقدية الدولية بنسبة 3 في الألف أي ما يعادل كحد أدنى 40 دولار، وكحد أقصى 200 دولار أمريكي.

ويبحث العديد من عملاء بنك مصر عن خطوات الاشتراك في خدمة الانترنت البنكي.

وحول طريقة الاشتراك لعملاء بنك مصر في خدمة الإنترنت البنكي باستخدام رقم بطاقة البنك فهي كالتالي:

خطوات الاشتراك في الإنترنت البنكي

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك أدخل رقم بطاقتك البنكية أدخل الرقم السري للبطاقة على ATM أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك الموافقة على الشروط والأحكام إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

يقدم بنك مصر لعملائه العديد من الخدمات والمنتجات البنكية المتنوعة ومنها بطاقات الخصم.

وحول الفرق بين بطاقة فيزا للخصم الفوري وبطاقة جولد للخصم الفوري في بنك مصر فهي تتمثل في عدة نقاط.

الفرق بين فيزا الخصم وبطاقة جولد

ونسرد خلال السطور التالية تفاصيل الفرق بين فيزا الخصم الفوري وبطاقة جولد للخصم في بنك مصر كالتالي:

أولا فيزا الخصم:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

امكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات...) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا.

عروض وتخفيضات في أرقى المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية:

لبطاقات MasterCard تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنت www.banquemisr.com/ar

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