الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي: البحث العلمي قاطرة التنمية والدولة تضعه في صدارة أولوياتها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
18 حجم الخط

احتضنت قاعة احتفالات جامعة القاهرة  الكبرى حفلً النسخة العشرين من عيد العلم، بحضور كبار رجالات الدولة ورموزها، وقيادات الجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي، وكوكبة من علماء الجامعة المُكرّمين.

 

تكريم 45 عالمًا

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، لتكريم 45 عالمًا من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2024، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، تأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.


حضر الاحتفالية عدد من  الوزراء، يتقدمهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والمستشار محمد عبدالعال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن عدد كبير من الشخصيات العامة، ونواب رئيس الجامعة ومستشاريه، وعمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.


ولقد حرصت إدارة الجامعة في مستهل الاحتفال على تكريم عدد من الشخصيات العامة من أبناء جامعة القاهرة، وهم: الدكتور سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، الدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الدكتورة هبة فاروق، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس جامعة الحياة، الدكتورة نرمين خضر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة.

كما قدم رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة إلى كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا لدورهما البارز في النهوض بمنظومتي الصحة والتعليم العالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي المجالات العلمية جامعة المستقبل جامعة المنوفية جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ

مواد متعلقة

مصر للطيران ومايكروسوفت تدشنان مرحلة جديدة من التعاون لتعزيز الابتكار للتحول الرقمي

بحضور وزير التموين ورئيسي الجامعة والبورصة، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس

وزير التعليم العالي يناقش مع خبير ألماني مشروع جامعة النقل الدولية

4 وزراء ومحافظين يشهدون احتفالية انضمام 3 مدن مصرية جديدة لشبكة اليونسكو

تجارة عين شمس تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول "الابتكار والتكنولوجيا المالية"

أستاذ بعين شمس ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا بمجال الأورام عالميًا لــ 2025

تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس

شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدا من الظلم لا يقبل معه الحياد

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث انهيار عقار إمبابة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«البحوث الإسلامية» يوضح الأعمال المستحبة في شهر رجب (فيديو)

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads