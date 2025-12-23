وزير التعليم العالي: البحث العلمي قاطرة التنمية والدولة تضعه في صدارة أولوياتها

18 حجم الخط

احتضنت قاعة احتفالات جامعة القاهرة الكبرى حفلً النسخة العشرين من عيد العلم، بحضور كبار رجالات الدولة ورموزها، وقيادات الجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي، وكوكبة من علماء الجامعة المُكرّمين.

تكريم 45 عالمًا

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، لتكريم 45 عالمًا من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2024، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، تأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.



حضر الاحتفالية عدد من الوزراء، يتقدمهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والمستشار محمد عبدالعال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن عدد كبير من الشخصيات العامة، ونواب رئيس الجامعة ومستشاريه، وعمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



ولقد حرصت إدارة الجامعة في مستهل الاحتفال على تكريم عدد من الشخصيات العامة من أبناء جامعة القاهرة، وهم: الدكتور سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، الدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الدكتورة هبة فاروق، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس جامعة الحياة، الدكتورة نرمين خضر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة.

كما قدم رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة إلى كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا لدورهما البارز في النهوض بمنظومتي الصحة والتعليم العالي.

