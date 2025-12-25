وزير الخارجية: بعض المحبوسين بمراكز التأهيل يرفضون الخروج بعد انتهاء مدة حكمهم بسبب الرعاية الصحية

18 حجم الخط

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة العقابية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم هدم 41 سجنًا، وإقامة مراكز للتأهيل والإصلاح.

مشاركة وزير الخارجية في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

إشادة السفراء بمستوى مراكز التأهيل والإصلاح

وأشار الوزير، إلى أن سفراء بعض دول العالم، زاروا مراكز التأهيل والإصلاح، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع على تنفيذ استراتيجية الدولة في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح بدر عبد العاطي، أن سفراء عدد من الدول أشادوا بمراكز التأهيل والإصلاح، لما توفره من خدمات غير مسبوقة للنزلاء من رعاية صحية وغيرها.

بعض النزلاء يرفضون مغادرة مراكز التأهيل

وقال وزير الخارجية: هناك نزلاء انتهت مدة عقابهم بناء على الأحكام القضائية، ويرفضون مغادرة مراكز التأهيل بسبب الرعاية الصحية.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يرتكز في المقام الأول على خدمة المواطن المصري وحماية مصالحه الوطنية، وليس لأغراض سياسية أو إرضاء أي طرف خارجي.

مصر تستهدف تعزيز الحقوق والحريات

وقال: مفهوم حقوق الإنسان في مصر يشمل جميع ما يحدث على أرض الواقع من سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

التزام مصر بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفت وزير الخارجية، إلى التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب.

