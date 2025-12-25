الخميس 25 ديسمبر 2025
خارج الحدود

اعتقال وزير الدفاع الجورجي السابق على خلفية أحداث اقتحام القصر الرئاسي

الشرطة الجورجية،
الشرطة الجورجية، فيتو
أعلن نائب رئيس جهاز أمن الدولة الجورجي، لاشا ماغرادزه، في بيان اليوم الخميس، أنه تم اعتقال وزير الدفاع السابق باتشانا أخالايا، الذي شغل منصبه في عهد الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي.

 

اعتقال وزير الدفاع الجورجي السابق على خلفية أحداث اقتحام القصر الرئاسي

وقال نائب رئيس جهاز أمن الدولة الجورجي: "استنادا إلى الأدلة التي جمعت، تم التأكد من هوية المنظم الرئيسي لأحداث 4 أكتوبر في جورجيا".


وأضاف: "بناء على ذلك، ألقينا القبض على باتشانا (باتشو) أخالايا، كما أن زوجة الوزير السابق آني ناداريشفيلي، قد اعتقلت أيضا، وأفرج عنها لاحقا، لكن القضية لا تزال جارية ضدها".

وفي أوائل أكتوبر الماضي، ألقي القبض على ثلاثة عشر شخصا في جورجيا للاشتباه في محاولتهم القيام بانقلاب، وتزامن ذلك مع الانتخابات المحلية التي جرت في الرابع من أكتوبر، حيث انتخب المواطنون رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.

وفي تبليسي، نظمت المعارضة احتجاجا تحول إلى اشتباكات مع قوات الأمن. وخلال هذه الاشتباكات، استخدم الغاز المسيل للدموع، وأصيب عدد من الأشخاص، وحاول المتظاهرون اقتحام قصر الرئاسة.

هذا واتهم رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه حزب الحركة الوطنية الموحدة التابع للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي بمحاولة تنظيم ميدان في البلاد للمرة الخامسة.

