الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

تحطم طائرة عسكرية
تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا، فيتو
18 حجم الخط

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلامية، لحظة سقوط طائرة نقل عسكرية تركية من طراز C-130 في جورجيا.

شاهد الفيديو من هنا

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن  20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي سقطت في جورجيا.

 

تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا 

وتحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز Lockheed C‑130 Hercules   اليوم الثلاثاء أثناء عبورها الأجواء الجورجية، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من جمهورية أذربيجان، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وتُعدّ الطائرة C-130 منظومة نقل ثقيلة ومُستخدمة على نطاق واسع في العمليات العسكرية واللوجستية، ما يزيد من وقع الحادثة وأهميتها.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الدفاع التركية، فإن الطائرة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا عندما تحطّمت في الأراضي الجورجية.

لم تُفرج أي جهة عن أرقام دقيقة لعدد أفراد الطاقم 

وبدورها، أكدت وزارة الداخلية الجورجية وقوع الحادث وذكرت أن التحقيق جارٍ لتحديد الأسباب.

ولم تُفرج أي جهة عن أرقام دقيقة لعدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة، أو ما إذا كان  هناك ضحايا أو ناجون.

ومن جهة أخرى، تشارك فرق تركية وجورجية وأذرية  في جهود الوصول إلى موقع الحطام وتقييم الأضرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرة عسكرية تركية جورجيا آذربيجان تحطم طائرة عسكرية تركية تركيا

مواد متعلقة

تركيا: 20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت في جورجيا

تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

برنامج إلكتروني جديد لتسريع فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads