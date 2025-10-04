اشتباك بين الشرطة ومحتجين في جورجيا بعد اقتحامهم ساحة القصر الرئاسي

اقتحم متظاهرون في العاصمة الجورجية، اليوم السبت، ساحة القصر الرئاسي، الواقع في شارع أتونيلي، وفقا لمراسل "تاس".

محتجون في جورجيا يقتحمون ساحة القصر الرئاسي

وبحسبه، اندلعت مشاجرة بين المتظاهرين والشرطة في ساحة القصر، حيث تحاول الشرطة صد المتظاهرين باستخدام رذاذ الفلفل.

المتظاهرون ينجحون في اجتياز سياج القصر الرئاسي

وتراجع المتظاهرون، لكنهم حاولوا اقتحام القصر مجددًا بقوة ونجحوا باجتياز السياج.

يشار إلى أن جورجيا تشهد انتخابات محلية في 64 بلدية ومنطقة في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت.

