محافظة أسوان تنظم حملات مناهضة العنف ضد المرأة لنشر الوعي (صور)

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان سلسلة جهودها المكثفة فى تنفيذ فعاليات الندوات التوعوية ضمن حملة "مناهضة العنف ضد المرأة"، والتى تقام بمختلف المراكز والمدن بإشراف سهير مكى مدير الوحدة، وبمشاركة فعالة من القيادات التنفيذية والدينية، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

حملات مناهضة العنف ضد المرأة لنشر الوعي

وشهدت الندوات التأكيد على رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتشديد على ضرورة صون كرامتها وحماية حقوقها كأحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع آمن ومتماسك.

كما ركزت اللقاءات على تعزيز الدور التوعوى داخل دور العبادة من مساجد وكنائس لنشر ثقافة الرحمة والمعاملة الإنسانية، وترسيخ مبادئ الإحترام والتقدير للمرأة داخل الأسرة والمجتمع.

وتناول المتحدثون تعريفًا شاملًا لأنواع العنف الموجه ضد المرأة، سواء الجسدى أو النفسى أو الاقتصادي أو الاجتماعي، إضافة إلى مناقشة الآثار السلبية التى يسببها العنف على الصحة النفسية واستقرار الأسرة والسلم المجتمعى.

كما تم استعراض الجهات الحكومية والقنوات الرسمية المتاحة أمام المرأة للإبلاغ، وطلب الدعم والحماية بما فى ذلك خطوط المساعدة والوحدات المختصة داخل المؤسسات الحكومية.

وتأتى هذه الجهود المستمرة فى إطار حرص محافظة أسوان على تعزيز الوعي المجتمعي وإشراك جميع الأطراف فى مواجهة الظواهر السلبية؛ بما يساهم فى توفير بيئة آمنة للمرأة، وترسيخ قيم الاحترام المتبادل، ونبذ جميع أشكال العنف داخل المجتمع الأسواني، وهو الذى يتوازى مع تنظيم ندوات تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

