الصحف الصينية: زيارة رئيس جامعة القاهرة إلى بكين تعزز التعاون الأكاديمي والبحثي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة في الصين
أبرزت الصحف والمواقع الإخبارية الصينية خلال تقاريرها، زيارة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة إلي جمهورية الصين الشعبية، والتي أكدت  أن هذه الزيارة مثلت خطوة مثمرة في مسار تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة القاهرة وعدد من الكيانات الكبرى بالصين.

كما أبرزت هذه المواقع، الدور المحوري لجامعة القاهرة كمنصة للحوار الحضاري والتعاون الدولي، ومركز إشعاع علمي وثقافي وواحدة من أعرق الجامعات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، كما سلطت الضوء على  أهمية هذا التعاون لاسيما في المجالات البحثية والأكاديمية في مختلف التخصصات، والبرامج الدراسية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

الصين تثني على الدور الريادي لجامعة القاهرة 

كما تناولت التغطيات الإعلامية، لقاءات الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة مع قيادات جامعة بكين، والمؤسسة الصينية للتعليم الدولي للغة الصينية، ومركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي، كما أثنى الجانب الصيني على الدور الريادي الذي تقوم به جامعة القاهرة ومعهد كونفوشيوس في نشر وتعليم اللغة والثقافة الصينية.

وأكدت أن هذه اللقاءات تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة التعليمية الدولية وتعكس عمق العلاقات التاريخية والأكاديمية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية.

وأشارت المواقع الإخبارية أيضًا إلى استعداد المؤسسات الصينية لمواصلة دعم برامج التدريب وتوسيع نطاق التعاون في تعليم اللغة الصينية، بما يساهم في إعداد كفاءات قادرة على التواصل الفعّال مع المجتمع الأكاديمي الصيني،  وأن هذه الزيارة عكست الرغبة المشتركة في توسيع أطر التعاون بين الجانبين، بما يخدم تحقيق الأهداف التعليمية والثقافية لهما.

