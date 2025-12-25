ورشة عمل تدريبية بطب قصر العيني حول "المخدرات الاصطناعية والطب الشرعي"

18 حجم الخط

نظم قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: «الطب الشرعي والعالم الجديد للمخدرات الاصطناعية»، في إطار حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

جاء ذلك ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين صلاح الدين غالب، مدير وحدة الخدمات الطبية الشرعية ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

وانعقدت فعاليات الورشة على مدار يومين، بمقر القسم، وشهدت برنامجًا علميًا وتدريبيًا مكثفًا ركز على الدمج بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية الحديثة، بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع الأنماط المستحدثة للمواد المخدرة التخليقية.

مستجدات مجال المخدرات الاصطناعية

وتناول المحتوى العلمي للورشة أحدث المستجدات في مجال المخدرات الاصطناعية، من حيث خصائصها الكيميائية، وأساليب التعرف عليها، وآليات التمييز بينها وبين المواد التقليدية، إلى جانب عرض البروتوكولات المعتمدة في التحاليل الجنائية، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها.

كما أولت الورشة اهتمامًا خاصًا بالتدريب العملي المتقدم على تقنيات الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC)، حيث اكتسب المشاركون خبرات تطبيقية في إعداد العينات وتحليل البيانات المعملية، وقراءة المؤشرات التحليلية التي تسهم في تحديد نوع وتركيز السموم والمواد المخدرة بكفاءة عالية داخل المختبرات المتخصصة.

وتعكس هذه الورشة توجه كلية طب قصر العيني نحو تطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي المتخصص، وتعزيز جاهزية الكوادر الطبية لمواجهة التحديات المعاصرة في مجالات الطب الشرعي والسموم، بما يدعم جهود الدولة في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع، ويؤكد الدور الحيوي للجامعة في خدمة العدالة الجنائية.

