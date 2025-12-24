بعد رفض الإدارية العليا، موقف الدوائر الملغاة من انتخابات النواب بالمرحلة الأولى

18 حجم الخط

رفضت المحكمة الإدارية العليا، 48 طعنا على انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة من محافظات المرحلة الأولى وعددها 30 دائرة.

موقف رفض الطعون على انتخابات مجلس النواب

وعقب رفض الطعون بحكم المحكمة الإدارية العليا، يعتد بالنتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإعادة بين المرشحين المتقدمين، وفق الجدول الزمني المعلن مسبقًا.

نظر الطعون على انتخابات مجلس النواب

يشار إلى أنه قدمت قضايا الدولة، وكيلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المستندات الخاصة بأعمال الفرز المتعلقة بالطعون للمحكمة الإدارية العليا.

إحالة عدد من الطعون إلى محكمة النقض

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بإحالة عدد من الطعون حول نتائج انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الثانية، وكذلك بعض دوائر محافظات المرحلة الأولى، إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص.

الإدارية العليا تحيل عددا من الطعون إلى محكمة النقض

وجاء قرار الإحالة إلى محكمة النقض، باعتبارها المحكمة المختصة للفصل في صحة العضوية بمجلس النواب، لا سيما وأن المطعون في حقهم مرشحين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم، واكتسبوا مراكز قانونية.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية مجلس النواب

ومنح الدستور محكمة النقض، اختصاص الفصل في صحة العضوية من عدمه في مجلس النواب، عقب إحالة عدد من الطعون في انتخابات مجلس النواب 2025 من المحكمة الإدارية العليا إليها.

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الفائزين في انتخابات مجلس النواب

ووفقا لقرار المحكمة الإدارية العليا، فإن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية من الجولة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والفصل في صحة العضوية يكون أمام محكمة النقض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.