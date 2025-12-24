الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد رفض الإدارية العليا، موقف الدوائر الملغاة من انتخابات النواب بالمرحلة الأولى

رفض الطعون على نتائج
رفض الطعون على نتائج انتخابات الدوائر الملغاة
18 حجم الخط

رفضت المحكمة الإدارية العليا، 48 طعنا على انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة من محافظات المرحلة الأولى وعددها 30 دائرة.

 

موقف رفض الطعون على انتخابات مجلس النواب

وعقب رفض الطعون بحكم المحكمة الإدارية العليا، يعتد بالنتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإعادة بين المرشحين المتقدمين، وفق الجدول الزمني المعلن مسبقًا. 

 

نظر الطعون على انتخابات مجلس النواب 

يشار إلى أنه قدمت قضايا الدولة، وكيلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المستندات الخاصة بأعمال الفرز المتعلقة بالطعون للمحكمة الإدارية العليا.

 

إحالة عدد من الطعون إلى محكمة النقض

 

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بإحالة عدد من الطعون حول نتائج انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الثانية، وكذلك بعض دوائر محافظات المرحلة الأولى، إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص.

 

الإدارية العليا تحيل عددا من الطعون إلى محكمة النقض

وجاء قرار الإحالة إلى محكمة النقض، باعتبارها المحكمة المختصة للفصل في صحة العضوية بمجلس النواب، لا سيما وأن المطعون في حقهم مرشحين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم، واكتسبوا مراكز قانونية.

 

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية مجلس النواب

ومنح الدستور محكمة النقض، اختصاص الفصل في صحة العضوية من عدمه في مجلس النواب، عقب إحالة عدد من الطعون في انتخابات مجلس النواب 2025 من المحكمة الإدارية العليا إليها.

 

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

 

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

 

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الفائزين في انتخابات مجلس النواب

ووفقا لقرار المحكمة الإدارية العليا، فإن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية من الجولة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والفصل في صحة العضوية يكون أمام محكمة النقض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الدوائر الدوائر الملغاة المحكمة الإدارية العليا

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان نتائج الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة بانتخابات النواب في 19 دائرة ملغاة

201 سنة عمر الحياة النيابية في مصر.. محمد علي أنشأ المجلس العالي ثم المشورة.. والخديو إسماعيل أقام مجلس شورى النواب.. ودستور 23 أقر وجود مجلسين.. والسادات حول المنابر لأحزاب عام 1976

طعن قضائي جديد بـ المحكمة الإدارية العليا يطالب بإلغاء انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

الأهلي يتقدم بعرض ضخم لضم الغاني دوجلاس أوسو

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads