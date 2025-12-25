الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فيتو
18 حجم الخط

وجهت وزارة الخارجية الروسية نداءً عاجلا إلى مواطنيها بمن فيهم الصحفيين بضرورة عدم السفر إلى ألمانيا إلا في حالات الضرورة القصوى.

السفر إلى ألمانيا في حالات الضرورة القصوى

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات لها: روسيا تدعو رعاياها بمن فيهم الصحفيون للامتناع عن السفر إلى ألمانيا إلا في حالات الضرورة القصوى 

وأضافت زاخاروفا: بشأن محاولة الاستيلاء على القنصلية الروسية في جدانسك إذا كان أي أحد يخطط للاستيلاء على ممتلكات روسية فعليه أولًا التفكير بالعواقب.

إيجاد حلول مقبولة للطرفين في الأزمة مع فنزويلا

وتابعت: موسكو تؤكد دعمها لمادورو وتأمل أن تساعد براجماتية ترامب في إيجاد حلول مقبولة للطرفين في الأزمة مع فنزويلا.

واستطردت قائلة: تم اعتقال نائب رئيس الجالية الروسية في لاتفيا غوشين وهذا اضطهاد سياسي وموسكو ستدافع عن حقوقه.

موسكو تدين بشدة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي

وختمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية تصريحاتها قائلة: موسكو تدين بشدة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي وفرض الحصار على فنزويلا.

الكرملين: روسيا بصدد صياغة موقفها النهائي بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

وفى سياق منفصل أعلن الكرملين أمس أن موسكو ستعمل على صياغة موقفها النهائي بشأن التسوية في أوكرانيا استنادًا إلى المعلومات والتقارير التي يقدمها المبعوث الروسي المكلف بالشأن الأوكراني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييم الوضع السياسي والعسكري بشكل شامل قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

وأكد الكرملين أن تقييم التطورات في أوكرانيا يعتمد على جمع بيانات دقيقة وتحليل مستمر للوضع الميداني والدبلوماسي، مع مراعاة مصالح روسيا الاستراتيجية وأهدافها في البحث عن تسوية تحقق استقرارًا طويل الأمد في المنطقة.

