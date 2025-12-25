الإمارات تسلم روسيا متهما في 15 قضية احتيال بـ 88 مليون روبل

18 حجم الخط

أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك بأن الإمارات سلمت اليوم إلى روسيا مشتبها يواجه اتهامات في 15 قضية احتيال ضخمة.

15 قضية احتيال طالت أموالا ضخمة

وقالت المسئولة الروسية: إن السلطات المختصة في الإمارات سلمت اليوم في مطار دبي مشتبها مطلوبا دوليا إلى ممثلي المركز الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية وخدمة السجون الفيدرالية الروسية، حيث يواجه اتهامات في 15 قضية احتيال طالت أموالا ضخمة.

إبرام عقود إدارة أصول مع مواطنين روس

وأضافت فولك: "كشفت التحقيقات الأولية أن الجاني وشركاءه قاموا خلال الفترة من 2018 إلى 2021 بإبرام عقود إدارة أصول مع مواطنين روس، وفي إطار هذه العقود تم التعهد بإعادة الأموال مع أرباح، لكن المجرمين لم يوفوا بالتزاماتهم، حيث تمت سرقة ما يزيد عن 88 مليون روبل (حوالي 1.15 مليون دولار)، قبل أن يهرب المتهم خارج البلاد".

تنظيم مطاردة دولية للمتهم

وأوضحت المتحدثة أنه "بناء على تكليف من النيابة العامة الروسية ووفقا لوثائق إدارة وزارة الداخلية بموسكو، تم تنظيم مطاردة دولية للمتهم في يوليو من العام الماضي. وتم مؤخرا القبض عليه في دبي، وتسليمه اليوم للجانب الروسي لنقله إلى موسكو".

سفارة الإمارات في تل أبيب تهنئ بالكريسماس

وكانت سفارة دولة الإمارات العربية في تل أبيب بعثت ، إلى جميع المستوطنين والقاطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، برسالة تهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد، والذي يحتفل به العالم بعد أيام.

وكتبت سفارة الإمارات في تل أبيب رسالة إلى رعاياها وجميع سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة رسالة بالعربية والانجليزية، تمنت فيها لهم ولعائلاتهم "عيد مجيد وسنة جديدة سعيدة".

