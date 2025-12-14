الأحد 14 ديسمبر 2025
مشروع طلاب جامعة المنصورة الأهلية يحصد جائزة مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

فوز طالب جامعة المنصورة
فوز طالب جامعة المنصورة الاهلية، فيتو
فاز الطالب محمد الشرقاوي طالب جامعة المنصورة الأهلية،  بتمويل من مسابقة Rally Egypt التي تقام برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك عن مشروعه الريادي المتميز Smart Pharmacy، بعد اجتيازه مراحل التقييم والمنافسة بنجاح.

مشروع طلاب جامعة المنصورة الأهلية  

وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، وريادة  الدكتور أحمد الشيخ مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة، وبالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وإشراف الدكتورة  راندا هانئ مشرف فريق رالي بالجامعة.

فعاليات الاحتفالية أقيمت في قصر السلطان حسين

وقد أُقيمت فعاليات الاحتفالية في قصر السلطان حسين، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والخبراء وممثلي المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال. 

الإنجاز يعكس مستوى التميز الذي يتمتع به طلاب جامعة المنصورة الأهلية

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التميز الذي يتمتع به طلاب جامعة المنصورة الأهلية، والدور الفعّال الذي تقوم به الجامعة في دعم المشروعات الريادية، وتأهيل الطلاب للمشاركة الفعالة في المبادرات والمسابقات التي تسهم في إعداد كوادر قادرة على الابتكار والمنافسة. 

جامعة المنصورة الأهلية تدعم طلابها المتميزين 

وأكدت جامعة المنصورة الأهلية استمرار دعمها لطلابها المتميزين، وتوفير البيئة المحفزة التي تسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات ناجحة وقابلة للتنفيذ. 

