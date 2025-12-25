قيادات الدقهلية يقدمون التهنئة بعيد الميلاد في كنائس المنصورة

18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، يرافقه اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، ومديري المديريات، وقيادات الأوقاف والأزهر، بزيارة عدد من الكنائس بمدينة المنصورة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قيادات الدقهلية يقدمون التهنئة بعيد الميلاد للأخوة المسيحيين في عدد من الكنائس بالمنصورة

وشملت الزيارة كنيسة المسيح الملك للأقباط الكاثوليك بشارع فريدة حسان بالمختلط، حيث استقبله الأب برنابا منسي راعي الكنيسة وقيادات الكنيسة، كما زار كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بسور المحطة، حيث استقبله القمص ثيودورس بيوك.

أعياد المصريين تمثل دائمًا فرصة لتجديد معاني الوحدة الوطنية

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تهانيه القلبية لـ الإخوة المسيحيين بهذه المناسبة المجيدة، مؤكدًا أن أعياد المصريين تمثل دائمًا فرصة لتجديد معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني واحد.

وحدة الصف والتماسك المجتمعي هما الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، مشيرًا إلى أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي هما الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يجسد أسمى معاني المحبة والسلام

وأضاف أن الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد يجسد أسمى معاني المحبة والسلام، ويعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والتآخي بين جميع أبنائها.

وفي ختام الزيارة، دعا المحافظ الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بمزيد من الخير والتقدم والازدهار.

