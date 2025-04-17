القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد لعام 2025.

وجاء نص البرقية كالتالي:"قداسة البابا تواضروس الثانى . بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يطيب لي أن أبعث لقداستكم بأصدق مشاعر المحبة والتقدير بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد أعاده الله عليكم وعلى أبناء مصر من الإخوة الأقباط بكل الخير واليمن والبركات. ومع الاحتفال بهذه المناسبة الكريمة، فإنني أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية المخلصة دفاعًا عن القيم والمبادئ الراسخة لأمتنا المصرية التي تجمعها نسيجًا وطنينًا صلبًا يحفظ للوطن قوته وهيبته ويحقق آمال شعبه العظيم في الأمن والاستقرار والرخاء. حفظ الله مصر وبارك شعبها وكل عام وقداستكم بخير".

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة.

وأصدر وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي من الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الإخوة المسيحيين بنفس المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.