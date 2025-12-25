وزيرة التنمية المحلية تتفقد اليوم مشروعات التطوير ببورسعيد والإسماعيلية

18 حجم الخط

تتفقد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، اليوم عددًا من المشروعات الخدمية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة بورسعيد لقاءً مع اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد وعدد من القيادات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين.

وسيعقب ذلك تفقد الدكتورة منال عوض، يرافقها محافظ بورسعيد أعمال مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي للارتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة إحياء الواجهة البحرية للمدينة.

ومن المقرر أن تتوجه وزيرة التنمية المحلية عقب ذلك إلى حي العرب والمناخ لتفقد أعمال تطوير أسواق الحميدى والتجاري والتي تجري بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وتشمل تحسين البنية التحتية، والمسارات، وعناصر الإضاءة والتظليل للأسواق، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة، مما يساهم في تحسين تجربة المقيمين والزوار من المصريين والأجانب وصولًا إلى تعزيز النشاط الاقتصادي للمدينة وتوفير فرص عمل.

كما ستتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة الإسماعيلية لقاءً مع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمقر المحافظة بحضور عدد من القيادات.

وعقب ذلك ستقوم الدكتورة منال عوض، يرافقها محافظ الإسماعيلية بافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري، وتفقد مبادرة "أيادي مصر" للمنتجات اليدوية والتراثية، وتفقد وافتتاح ميدان ومحلات ومسار الدراجات بنادي الفيروز والمرحلة الأولى من النادي.

