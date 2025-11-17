الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظ بورسعيد: افتتاح المحطات البحرية بميناء شرق خطوة في مسيرة الجمهورية الجديدة

محافظ بورسعيد اللواء
محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، فيتو
أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد، يُعد خطوة جديدة في مسيرة الجمهورية الجديدة نحو تعزيز قدرات مصر في قطاع النقل البحري واللوجستيات ودعم مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة.

افتتاح المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد، فيتو

وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يوليه من اهتمام ودعم غير مسبوق لمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المشروعات العملاقة التي جرى افتتاحها أمس تعكس رؤية القيادة السياسية في تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمحافظة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

انجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيتو 

وأكد محافظ بورسعيد أن افتتاح المحطات الجديدة، وما تضمنته الفعالية من عروض حول حجم الإنجازات التي تحققت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يبرهن على الإرادة الصادقة للدولة في تحويل شرق بورسعيد إلى واحدة من أهم المنصات اللوجستية والصناعية في العالم، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة قوية للبنية التحتية للمحافظة، وتفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين والشركات العالمية.

كما ثمّن المحافظ تصريحات الرئيس خلال الفعالية، والتي جسدت حرصه على استكمال مسيرة التطوير ودعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد ستواصل العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، واستكمال جهودها في دعم التنمية الشاملة، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على أرضها.

واختتم اللواء محب حبشي تصريحه بتوجيه التحية والشكر لجميع الجهات العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن ما يتحقق هو ثمرة جهد مشترك، وإرادة وطنية تسعى لوضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

