خارج الحدود

الهلال الأحمر: نحذر من تداعيات استمرار إسرائيل في منع إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة

المنازل المتنقلة
المنازل المتنقلة إمام معبر رفح، فيتو
حذر مدير البرامج الصحية في جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور بشار مراد اليوم الخميس، من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المنازل المتنقلة خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية؛ جراء الفيضانات والمنخفضات الجوية التي ضربت مؤخرا القطاع.

الأوضاع الإنسانية لازالت مروعة منذ بداية الحرب 

وقال الدكتور مراد، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية: إن الأوضاع الإنسانية لازالت مروعة منذ بداية الحرب التي دمرت بشكل ممنهج المنظومة الصحية في القطاع، مما أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات المقدمة للفئات الهشة من الحوامل والمرضعات والأطفال، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في ظل أوضاع مناخية صعبة مع دخول فصل الشتاء.

الاحتلال دمر أكثر من 90% من منازل قطاع غزة

وأشار إلى تدمير الاحتلال أكثر من 90% من منازل قطاع غزة، ما أدى إلى تفاقم المشاكل الصحية عند الفئات الهشة مع سوء الأحوال الجوية، وعدم توفر أدوات التدفئة والمحروقات التي لا تدخل إلا بكميات قليلة لخدمة بعض المستشفيات في القطاع.

وأعرب الدكتور مراد، عن أسفه العميق جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة في القطاع، مؤكدا مواصلة البرامج الصحية لجميعة الهلال الأحمر الفلسطينية عبر تقديم الخدمات من خلال العيادات ومراكز توزيع المساعدات لدعم المتضررين من هذه الأوضاع التي وصفها بـ"الكارثية".

القصف المتواصل على قطاع غزة

جدير بالذكر أن عشرات المنازل قد انهارت مؤخرا، بسبب تضررها بشكل مباشر من القصف المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، ومع اشتداد المنخفضات الجوية، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات وأضرار مادية فادحة.

