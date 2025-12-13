السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حاول نجدته فمات معه، الإنقاذ النهري بالدقهلية ينتشل جثماني شابين غرقا في ترعة

البحث عن غريق أمام
البحث عن غريق أمام كوبري شها في المنصورة، فيتو
18 حجم الخط

نجح رجال الإنقاذ النهري بـمحافظة الدقهلية في انتشال جثماني شابين غرقا في ترعة على طريق المنصورة دكرنس أمام كوبري قرية شها التابعة لمركز المنصورة

انتشال جثماني شابين غرقا في الدقهلية 

حيث شهد طريق المنصورة دكرنس غرق الشابين أمام كوبري شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

 

العثور على جثمان شاب والبحث عن آخر 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق شابين أمام كوبري قرية شها مركز المنصورة.

وهرعت قوة أمنية من أمن الدقهلية وسيارة إسعاف وقوة من رجال الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث أمام كوبري شها مركز المنصورة.

غرق شابين أمام كوبري شها في الدقهلية 

وبالفحص تبين أن الشاب أحمد الباز من أبناء قرية شها غرق وحاول مصطفى عبد السلام من أبناء قرية منية محل الدمنة إنقاذه إلا أنهما غرقا معًا وجرفهما التيار.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثامين الشابين وتسليمهما للإسعاف ومباحث مركز المنصورة.

تم العثور على جثمان الشابين الغارقين أمام كوبري شها، حيث وقف المئات من المواطنين على جانبي المياه على مسافة أمتار طويلة البحث عن جثمان الشاب الذي جرفه التيار وتم العثور عليه واستخراج الشابين من المياه.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية العثور على جثمان شاب النيابة العامة العثور على جثمان رجال الانقاذ النهري محافظة الدقهلية مركز المنصورة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة عامل بأكتوبر

دولة التلاوة، محمد كامل يملأ القلوب نورًا وطمأنينة بقراءة من سورة يس (فيديو)

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر 0-1 أمام أنجيه في الشوط الأول بمشاركة مصطفى محمد

قرار جديد في مصرع أسرة مكون من 5 أشخاص بسبب تسريب غاز ببولاق الدكرور

الأكثر قراءة

أسعار الأسمدة اليوم السبت في الأسواق

اليوم، القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بوقف وتعليق أحكام الإعدام

يطرح 31 ديسمبر، قصة وأبطال فيلم "إن غاب القط" لـ آسر ياسين

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

نشر صور جديدة للرئيس الأمريكي ترامب من أرشيف إبستين والبيت الأبيض يعلق

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة تقديم العذراء مريم إلى الهيكل

ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"

ثاندر لتداول الأوراق المالية تتصدر شركات الوساطة بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads