حاول نجدته فمات معه، الإنقاذ النهري بالدقهلية ينتشل جثماني شابين غرقا في ترعة

نجح رجال الإنقاذ النهري بـمحافظة الدقهلية في انتشال جثماني شابين غرقا في ترعة على طريق المنصورة دكرنس أمام كوبري قرية شها التابعة لمركز المنصورة

انتشال جثماني شابين غرقا في الدقهلية

حيث شهد طريق المنصورة دكرنس غرق الشابين أمام كوبري شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

العثور على جثمان شاب والبحث عن آخر

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق شابين أمام كوبري قرية شها مركز المنصورة.

وهرعت قوة أمنية من أمن الدقهلية وسيارة إسعاف وقوة من رجال الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث أمام كوبري شها مركز المنصورة.

غرق شابين أمام كوبري شها في الدقهلية

وبالفحص تبين أن الشاب أحمد الباز من أبناء قرية شها غرق وحاول مصطفى عبد السلام من أبناء قرية منية محل الدمنة إنقاذه إلا أنهما غرقا معًا وجرفهما التيار.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثامين الشابين وتسليمهما للإسعاف ومباحث مركز المنصورة.

تم العثور على جثمان الشابين الغارقين أمام كوبري شها، حيث وقف المئات من المواطنين على جانبي المياه على مسافة أمتار طويلة البحث عن جثمان الشاب الذي جرفه التيار وتم العثور عليه واستخراج الشابين من المياه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

