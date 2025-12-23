الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نيكي ميناج تُدلي بتصريحات معادية للمتحولين جنسيًا (فيديو)

نيكي ميناج، فيتو
نيكي ميناج، فيتو
18 حجم الخط

 أدلت النجمة نيكي ميناج، بتصريحات معادية للمتحولين جنسيًا على التلفزيون الوطني الأمريكي، خلال استضافتها في أحد البرامج الحوارية.

وقالت نيكي موجهه حديثها للمتحولين جنسيا،:"إذا وُلدتَ ذكرًا، فكُن ذكرًا، لا عيب في ذلك، أليس كذلك؟".

 

نيكي ميناج: ترامب أفضل رئيس في تاريخ أمريكا

كما وصفت نيكي ميناج، دونالد ترامب بأنه "أفضل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية" خلال حديثها في مهرجان AM.

وقالت: "أكنّ أقصى درجات الاحترام والتقدير لرئيسنا.. لا أدري إن كان يعلم ذلك، لكنه منح الكثيرين الأمل بأن هناك فرصة لهزيمة الأشرار والانتصار، إنه من كوينز، نيويورك، مثلي.. ما تعلمته شخصيًا هو أنه حتى في أسوأ لحظات الحياة، قد يظن المرء أنه لن يتعافى أبدًا، لكنه يتعافى.. رئيسنا يُجسد ذلك، فقد مرّ بكل شيء علنًا وتعرض للأكاذيب باستمرار.. هذه الإدارة مليئة بأشخاص ذوي قلوب رحيمة وضمائر حية، وهم مصدر فخر لي.. أحب كليهما [الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس]".

نيكي ميناج تشتري قصرا جديدا

في سياق متصل، أنهت المغنية الشهيرة نيكي ميناج، شائعات إفلاسها، بطريقة نهائية، بعد شرائها قصرا جديدا.

وقالت نيكي ميناج في منشور عبر  حسابها علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، "أشتري قصرًا آخر الآن.. سيكون الثالث خلال عامين.. هذا بالإضافة إلى العقار الذي اشتريته للآخرين لمدة 15 عامًا.. الحقوا بي يا رفاق!.. إذا استيقظتُ غدًا وأريدُ ربما 20-30 مليون دولار، فكل ما عليّ فعله هو تسليم ألبومي "سيلي وابيت".. ثم سأُعيد الجولة الغنائية، هل تُدركون أن هذه نيكي ميناج؟ يبدو أنها مُجرد إسقاط من بوت نيشن.. العدالة لديموري".

Image

الإفراج عن نيكي ميناج بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام 

في سياق متصل، أعلنت المغنية نيكي ميناج، مؤخرا عن إطلاق سراحها، بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام.

وظهرت المغنية في بث مباشر على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد إطلاق سراحها، مؤكدة أنها بخير وحرة.

ورطة نيكي ميناج في هولندا.. ضبطت أثناء بث مباشر

القبض على المغنية نيكي ميناج بأمستردام أثناء بث مباشر على إنستجرام 

ألقت الشرطة الهولندية، القبض على مغنية الراب الأسطورية نيكي ميناج، في مطار أمستردام الدولي، خلال بث مباشر للمغنية، على إنستجرام.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الشرطة ألقت القبض على نيكي ميناج، بتهمة الطيران مع الأعشاب الملفوفة مسبقًا، التي يمنع الدخول بها للبلاد، فيما رفضت نيكي استقلال سيارة الشرطة، وطلبت وجود محام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البوم نيكي ميناج نيكي ميناج والمتحولين نيكي ميناج وترامب

مواد متعلقة

تايلور سويفت تصور فيديو كليب أغنية Opalite بميزانية مليون جنيه إسترليني

مارفل تطرح صورة ترويجية لشخصية دكتور دوم من فيلم "Avengers: Doomsday"

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads